Atelier poterie Langeac
Atelier poterie Langeac lundi 10 novembre 2025.
Atelier poterie
Les Ateliers de la Bruyère Langeac Haute-Loire
Début : 2025-11-10 14:00:00
fin : 2025-11-10 16:00:00
Date(s) :
2025-11-10
Atelier poterie aux Ateliers de la Bruyère avec Nadine Dagan. Venez faire votre propre modelage. Sur inscription.
Les Ateliers de la Bruyère Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr
English :
Pottery workshop at Ateliers de la Bruyère with Nadine Dagan. Come and do your own modeling. Registration required.
German :
Töpferei-Workshop in den Ateliers de la Bruyère mit Nadine Dagan. Kommen Sie und machen Sie Ihre eigene Modellierung. Nach Anmeldung.
Italiano :
Laboratorio di ceramica presso gli Ateliers de la Bruyère con Nadine Dagan. Venite a modellare voi stessi. Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Taller de cerámica en los Ateliers de la Bruyère con Nadine Dagan. Venga a modelar usted mismo. Inscripción obligatoria.
