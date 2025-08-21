Atelier poterie Langeac

Atelier poterie

Les Ateliers de la Bruyère Langeac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-10 14:00:00

fin : 2025-11-10 16:00:00

2025-11-10

Atelier poterie aux Ateliers de la Bruyère avec Nadine Dagan. Venez faire votre propre modelage. Sur inscription.

Les Ateliers de la Bruyère Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

English :

Pottery workshop at Ateliers de la Bruyère with Nadine Dagan. Come and do your own modeling. Registration required.

German :

Töpferei-Workshop in den Ateliers de la Bruyère mit Nadine Dagan. Kommen Sie und machen Sie Ihre eigene Modellierung. Nach Anmeldung.

Italiano :

Laboratorio di ceramica presso gli Ateliers de la Bruyère con Nadine Dagan. Venite a modellare voi stessi. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Taller de cerámica en los Ateliers de la Bruyère con Nadine Dagan. Venga a modelar usted mismo. Inscripción obligatoria.

