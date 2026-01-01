Atelier poterie

Les Ateliers de la Bruyère Langeac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19 14:00:00

fin : 2026-01-19 16:00:00

Date(s) :

2026-01-19

Atelier poterie aux Ateliers de la Bruyère avec Nadine Dagan. Venez faire votre propre modelage. Sur inscription.

.

Les Ateliers de la Bruyère Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pottery workshop at Ateliers de la Bruyère with Nadine Dagan. Come and do your own modeling. Registration required.

L’événement Atelier poterie Langeac a été mis à jour le 2026-01-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier