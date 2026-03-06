Atelier poterie salle des Epinettes Le Val-d’Ajol
Atelier poterie salle des Epinettes Le Val-d’Ajol jeudi 23 avril 2026.
Atelier poterie
salle des Epinettes 8 Place de l’Hôtel de ville Le Val-d’Ajol Vosges
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-04-23 09:30:00
fin : 2026-04-23 11:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Vous avez envie de faire une activité créative et artistique ? L’atelier poterie est fait pour vous ! Atelier organisé par la MJC et Sophie.
Réalisation d’une petite boîte et par le colombin réalisation d’un pot à crayon ou pot pour cuillères en bois ou cache pot
À partir de 7 ans.
Sur inscription obligatoire
Le Jeudi 23 avril de 9h30 à 11h30.
8€ Adhésion individuelle MJC ou familiale 15€ + 20€ le stage
Inscriptions auprès de la MJC.Adultes
20 .
salle des Epinettes 8 Place de l’Hôtel de ville Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 9 75 65 34 76 mediatheque@ccpvm.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Looking for a creative, artistic activity? The pottery workshop is for you! Workshop organized by the MJC and Sophie.
Creation of a small box and a pencil pot, a wooden spoon pot or a pot cover
Ages 7 and up.
Registration required
Thursday, April 23, 9:30 to 11:30 a.m.
8? MJC individual or family membership 15? + 20? for the course
Please register with the MJC.
L’événement Atelier poterie Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-03-06 par OT REMIREMONT