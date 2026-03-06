Atelier poterie salle des Epinettes Le Val-d’Ajol

Atelier poterie

salle des Epinettes 8 Place de l’Hôtel de ville Le Val-d’Ajol Vosges

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-23 09:30:00

fin : 2026-04-23 11:30:00

2026-04-23

Vous avez envie de faire une activité créative et artistique ? L’atelier poterie est fait pour vous ! Atelier organisé par la MJC et Sophie.

Réalisation d’une petite boîte et par le colombin réalisation d’un pot à crayon ou pot pour cuillères en bois ou cache pot

À partir de 7 ans.

Sur inscription obligatoire

Le Jeudi 23 avril de 9h30 à 11h30.

8€ Adhésion individuelle MJC ou familiale 15€ + 20€ le stage

Inscriptions auprès de la MJC.Adultes

salle des Epinettes 8 Place de l’Hôtel de ville Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 9 75 65 34 76 mediatheque@ccpvm.fr

English :

Looking for a creative, artistic activity? The pottery workshop is for you! Workshop organized by the MJC and Sophie.

Creation of a small box and a pencil pot, a wooden spoon pot or a pot cover

Ages 7 and up.

Registration required

Thursday, April 23, 9:30 to 11:30 a.m.

8? MJC individual or family membership 15? + 20? for the course

Please register with the MJC.

