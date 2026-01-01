ATELIER POTERIE LES BARBOTINES

Place de la Mairie Ruillé-Froid-Fonds Mayenne

Tarif : 50 – 50 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-12 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31

Hélène et Marie-Laure vous accueillent dans leur atelier pour vous initier à la poterie !

Hélène Freulon et Marie-Laure Haury sont installées comme potières à Ruillé-Froid-Fonds. Par une pratique régulière des techniques de travail de l’argile depuis 10 ans (modelage, tournage, émaillage) et des stages, elles ont acquis une expérience qu’elles aiment partager. Hélène et Marie-Laure vous accueillent dans leur atelier pour vous initier à cet artisanat et vous faire découvrir leurs créations.

>Ateliers enfants, adultes et famille en fonction des demandes.

Réservations par téléphone au 0684616638.

>Tarifs

Atelier modelage:

– enfants de 3 à 5 ans: 30 euros (atelier d’1h)

– enfants de 6 à 11 ans: 40 euros (atelier d’1h30)

– adultes et enfants à partir de 12 ans: 50 euros (atelier de 2h)

Atelier initiation au Tour de potier:

60 euros (atelier de 2h) pour les adultes et enfants à partir de 12 ans

Tous les ateliers comprennent l’émaillage et les 2 cuissons ( terre et émaillage)

Venez découvrir et vous initier au modelage, tournage de l’argile et émaillage.

Ateliers adultes, enfants, collectivités. Sur inscription à l’atelier, à la demande et sur devis dans votre établissement.

Production-vente, créations et commandes personnalisées. .

Place de la Mairie Ruillé-Froid-Fonds 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 84 61 66 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hélène and Marie-Laure welcome you in their workshop to introduce you to pottery!

L’événement ATELIER POTERIE LES BARBOTINES Ruillé-Froid-Fonds a été mis à jour le 2025-12-30 par SUD MAYENNE