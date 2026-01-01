ATELIER POTERIE LES BARBOTINES Ruillé-Froid-Fonds
ATELIER POTERIE LES BARBOTINES Ruillé-Froid-Fonds samedi 10 janvier 2026.
ATELIER POTERIE LES BARBOTINES
Place de la Mairie Ruillé-Froid-Fonds Mayenne
Tarif : 50 – 50 – 60 EUR
Date :
Début : 2026-01-10 14:00:00
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-10 2026-01-12 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31
Hélène et Marie-Laure vous accueillent dans leur atelier pour vous initier à la poterie !
Hélène Freulon et Marie-Laure Haury sont installées comme potières à Ruillé-Froid-Fonds. Par une pratique régulière des techniques de travail de l’argile depuis 10 ans (modelage, tournage, émaillage) et des stages, elles ont acquis une expérience qu’elles aiment partager. Hélène et Marie-Laure vous accueillent dans leur atelier pour vous initier à cet artisanat et vous faire découvrir leurs créations.
>Ateliers enfants, adultes et famille en fonction des demandes.
Réservations par téléphone au 0684616638.
>Tarifs
Atelier modelage:
– enfants de 3 à 5 ans: 30 euros (atelier d’1h)
– enfants de 6 à 11 ans: 40 euros (atelier d’1h30)
– adultes et enfants à partir de 12 ans: 50 euros (atelier de 2h)
Atelier initiation au Tour de potier:
60 euros (atelier de 2h) pour les adultes et enfants à partir de 12 ans
Tous les ateliers comprennent l’émaillage et les 2 cuissons ( terre et émaillage)
Venez découvrir et vous initier au modelage, tournage de l’argile et émaillage.
Ateliers adultes, enfants, collectivités. Sur inscription à l’atelier, à la demande et sur devis dans votre établissement.
Production-vente, créations et commandes personnalisées. .
Place de la Mairie Ruillé-Froid-Fonds 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 84 61 66 38
English :
Hélène and Marie-Laure welcome you in their workshop to introduce you to pottery!
L’événement ATELIER POTERIE LES BARBOTINES Ruillé-Froid-Fonds a été mis à jour le 2025-12-30 par SUD MAYENNE