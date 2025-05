Atelier poterie | Les demains dans la terre – Les demains dans la terre Bergerac, 8 juillet 2025 14:00, Bergerac.

Dordogne

Atelier poterie | Les demains dans la terre Les demains dans la terre 15 Rue Auguste Renoir Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 14:00:00

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

L’atelier « Technique » propose un pur moment de détente où vos mains se laissent aller à la découverte de l’argile. Laissez vous guider ou venez avec votre propre projet ! Colombins, plaque, pincé… toute une palette de techniques pour façonner et décorer à l’engobe un objet unique.

L’atelier « Technique » propose un pur moment de détente où vos mains se laissent aller à la découverte de l’argile. Laissez vous guider ou venez avec votre propre projet ! Colombins, plaque, pincé… toute une palette de techniques pour façonner et décorer à l’engobe un objet unique.

L’atelier « Initiation au Tour de potier » vous permet de découvrir les subtilités du tour. Un véritable challenge pour tenter l’expérience de réaliser sa première pièce comme un pro !

Chaque pièce réalisée prendra ensuite son temps pour sécher lentement, durant trois à quatre semaines. Après deux cuissons de 11h chacune, biscuit et émaillage, votre création est prête ! (Retrait à l’atelier ou envoi Détails des modalités en direct);

L’atelier dure 2h30 et est accessible à partir de 6 ans. Tarif à l’heure possible pour les 6-8ans.

Choix de l’atelier lors de la réservation. 8 personnes maximum. .

Les demains dans la terre 15 Rue Auguste Renoir

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 11 60 67 lesueur_laetitia@yahoo.fr

English : Atelier poterie | Les demains dans la terre

The « Technique » workshop offers a moment of pure relaxation, where your hands are free to explore the world of clay. Let us guide you or come with your own project! Colombins, plaques, pincé… a whole range of techniques for shaping and decorating a unique object with slip.

German : Atelier poterie | Les demains dans la terre

Der Workshop « Technik » bietet einen reinen Moment der Entspannung, in dem sich Ihre Hände der Entdeckung des Tons hingeben können. Lassen Sie sich führen oder kommen Sie mit Ihrem eigenen Projekt! Tauben, Platte, Pincé… eine ganze Palette von Techniken, um mit Engobe ein einzigartiges Objekt zu formen und zu dekorieren.

Italiano :

Il laboratorio « Tecnica » offre un momento di puro relax, dove le mani sono libere di esplorare il mondo dell’argilla. Lasciatevi guidare da noi o venite con il vostro progetto! Colombins, placche, pincé… un’intera gamma di tecniche per modellare e decorare un oggetto unico con la barbottina.

Espanol : Atelier poterie | Les demains dans la terre

El taller « Técnica » le ofrece un momento de pura relajación, donde sus manos quedan libres para explorar el mundo de la arcilla. Déjese guiar o venga con su propio proyecto Colombinas, placas, pincé… todo un abanico de técnicas para dar forma y decorar un objeto único utilizando el engobe.

L’événement Atelier poterie | Les demains dans la terre Bergerac a été mis à jour le 2025-05-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides