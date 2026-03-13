Atelier poterie | Les demains dans la terre Les demains dans la terre Bergerac

Atelier poterie | Les demains dans la terre

Les demains dans la terre 15 Rue Auguste Renoir Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 09:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-28 2026-04-30 2026-05-01

Atelier de poterie pour découvrir et pratiquer le travail de l’argile. Vous pouvez apprendre différentes techniques (modelage ou tour de potier) pour créer votre propre pièce. L’atelier dure 2h30 et est accessible dès 6 ans, avec un maximum de 8 participants. Les créations sont ensuite séchées et cuites avant d’être récupérées plus tard.

2 Ateliers 9h30 et 14h30

Sur réservation. .

Les demains dans la terre 15 Rue Auguste Renoir Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 11 60 67 contact@lesdemainsdanslaterre.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier poterie | Les demains dans la terre

L’événement Atelier poterie | Les demains dans la terre Bergerac a été mis à jour le 2026-03-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides