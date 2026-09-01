Atelier poterie – Les mains dans la terre Sablé-sur-Sarthe
mardi 29 septembre 2026 · Sablé-sur-Sarthe
Informations pratiques
Sablé-sur-Sarthe
Atelier poterie – Les mains dans la terre
44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:00:00
fin : 2026-10-27 20:00:00
Date(s) :
2026-09-29 2026-10-20 2026-10-27
Atelier poterie – 2h avec Julie Rocher. Façonnage et décoration de pièces uniques en argile, cuites et émaillées par la suite. Dès 10 ans. Sur réservation.
Lors de cet atelier de 2 heures avec Julie, vous découvrirez le plaisir de mettre les mains dans la terre! Selon le thème de la séance, chacun pourra créer de 1 à 3 pièces uniques, du façonnage à la décoration. Une fois l’atelier terminé, Julie s’occupera des cuissons et de l’émaillage afin que vous puissiez récupérer vos créations quelques semaines plus tard.
La carte 10+1 est valable sur cette activité (2 cases et demi cochées)
Avec Julie Rocher
Adultes et enfants à partir de 10 ans
Sur réservation .
44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com
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English :
Pottery workshop? 2 hours with Julie Rocher. Shape and decorate one-of-a-kind clay pieces, which will then be fired and glazed. Ages 10 and up. By reservation only.
L’événement Atelier poterie – Les mains dans la terre Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-09-06 par CDT72
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