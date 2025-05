Atelier poterie Ma petite coccinelle 3 à 6 ans accompagné d’un adulte – Waldighofen, 7 juin 2025 10:00, Waldighofen.

Haut-Rhin

Atelier poterie Ma petite coccinelle 3 à 6 ans accompagné d’un adulte 2 rue Nathan Katz Waldighofen Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-07 11:00:00

2025-06-07

Partagez un moment complice avec votre enfant autour de la création d'une adorable coccinelle en argile ! Public :enfants de 3 à 6 ans accompagnés d'un adulte

Catherine Uhrweiller, artiste céramiste, proposer un nouvel atelier poterie pour parents et enfants.

Un atelier ludique pour s’initier à la poterie et imaginer un modèle unique à quatre mains.

Public enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte

Inscription auprès de la Médiathèque Nathan Katz au 03 89 68 94 40. .

2 rue Nathan Katz

Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 94 40 jschlegel.waldighoffen@orange.fr

English :

Share a moment of complicity with your child as they create an adorable clay ladybug! Public: children aged 3 to 6 accompanied by an adult

German :

Erstellen Sie mit Ihrem Kind einen Marienkäfer aus Ton und teilen Sie einen Moment der Zweisamkeit! Zielgruppe: Kinder von 3 bis 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen

Italiano :

Unisciti al tuo bambino per creare un’adorabile coccinella di argilla! Pubblico: bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati da un adulto

Espanol :

¡Únase a su hijo para crear una adorable mariquita de arcilla! Público: niños de 3 a 6 años acompañados de un adulto

