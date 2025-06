Atelier poterie Main verte, main d’argile Waldighofen 1 juillet 2025 19:00

Atelier poterie Main verte, main d'argile 2 rue Nathan Katz Waldighofen

Mardi 2025-07-01 19:00:00

2025-07-01 21:30:00

2025-07-01

Et si vos mains faisaient éclore une fleur… en argile ?

La médiathèque vous propose un moment de créativité et de détente autour de la terre. Lors de cet atelier, Catherine Uhrweiller vous guidera pour modeler une fleur unique, qui pourra embellir votre intérieur ou votre jardin.

Public adultes et ados (+12 ans) .

2 rue Nathan Katz

Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 94 40 jschlegel.waldighoffen@orange.fr

English :

Catherine Uhrweiller will guide you to create a unique flower that will embellish your home or garden.

German :

Catherine Uhrweiller leitet Sie an, eine einzigartige Blume zu modellieren, die Ihr Zuhause oder Ihren Garten verschönern kann.

Italiano :

Catherine Uhrweiller vi guiderà nella creazione di un fiore unico che abbellirà la vostra casa o il vostro giardino.

Espanol :

Catherine Uhrweiller le guiará para crear una flor única que embellecerá su casa o jardín.

