Atelier Poterie Montaigut-le-Blanc
Atelier Poterie Montaigut-le-Blanc mercredi 11 février 2026.
Atelier Poterie
7 Lieu-dit Le Grand Montaigut Montaigut-le-Blanc Creuse
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11 2026-02-18
Renaud et Marion vous accueillent pour une initiation ouvert à tous.
Vous découvrirez les techniques de bases pour façonner l’argile et repartirez avec vos créations.
Sur réservation. .
7 Lieu-dit Le Grand Montaigut Montaigut-le-Blanc 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 87 55 90 atelier.chatpotier@gmail.com
