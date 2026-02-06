Atelier Poterie Montaigut-le-Blanc

Atelier Poterie

7 Lieu-dit Le Grand Montaigut Montaigut-le-Blanc Creuse

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11 2026-02-18

Renaud et Marion vous accueillent pour une initiation ouvert à tous.

Vous découvrirez les techniques de bases pour façonner l’argile et repartirez avec vos créations.

Sur réservation. .

+33 6 49 87 55 96 atelier.chatpotier@gmail.com

