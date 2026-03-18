ATELIER POTERIE

VILLA GALLO ROMAINE DE MONTMAURIN Montmaurin Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 14:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Les mains dans l’argile, testez ce savoir-faire antique au musée archéologique de Montmaurin !

Découvrez le musée archéologique à travers les croyances de l’hiver des peuples antiques. Observez le mobilier trouvé lors des fouilles et réalisez à votre tour un petit pot en terre, en reprenant les gestes et savoir-faire ancestraux !

NB prévoir une tenue adaptée aucune protection spécifique n’est fournie aux enfants.

A partir de 5 ans Accompagnateur obligatoire

Sur réservation en ligne

Durée de l’atelier 1h30 5 .

VILLA GALLO ROMAINE DE MONTMAURIN Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 39 94

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English :

Put your hands in the clay and try out this ancient skill at the Montmaurin archaeological museum!

L’événement ATELIER POTERIE Montmaurin a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE