ATELIER POTERIE Montmaurin
ATELIER POTERIE Montmaurin jeudi 30 avril 2026.
ATELIER POTERIE
VILLA GALLO ROMAINE DE MONTMAURIN Montmaurin Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 14:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Les mains dans l’argile, testez ce savoir-faire antique au musée archéologique de Montmaurin !
Découvrez le musée archéologique à travers les croyances de l’hiver des peuples antiques. Observez le mobilier trouvé lors des fouilles et réalisez à votre tour un petit pot en terre, en reprenant les gestes et savoir-faire ancestraux !
NB prévoir une tenue adaptée aucune protection spécifique n’est fournie aux enfants.
A partir de 5 ans Accompagnateur obligatoire
Sur réservation en ligne
Durée de l’atelier 1h30 5 .
VILLA GALLO ROMAINE DE MONTMAURIN Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 39 94
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English :
Put your hands in the clay and try out this ancient skill at the Montmaurin archaeological museum!
L’événement ATELIER POTERIE Montmaurin a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE