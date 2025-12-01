Atelier poterie parent-enfant Studio Terre et Bien-Etre Concarneau
Atelier poterie parent-enfant
Studio Terre et Bien-Etre 108 rue de Trégunc Concarneau Finistère
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2026-01-02 16:00:00
2025-12-23
Tous les après-midi du 23/12/25 au 02 janvier 2026 de 14h à 16h ou de 17h à 19h !
En binôme parent/enfant (dès 6 ans), venez passer deux heures créatives les mains dans la terre et profiter d’instants magiques avec votre enfant.
75€ par binome .
Studio Terre et Bien-Etre 108 rue de Trégunc Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 51 36 83 58
