Atelier poterie parent-enfant Studio Terre et Bien-Etre Concarneau

Atelier poterie parent-enfant

Studio Terre et Bien-Etre 108 rue de Trégunc Concarneau Finistère

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2026-01-02 16:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Tous les après-midi du 23/12/25 au 02 janvier 2026 de 14h à 16h ou de 17h à 19h !

En binôme parent/enfant (dès 6 ans), venez passer deux heures créatives les mains dans la terre et profiter d’instants magiques avec votre enfant.

75€ par binome .

Studio Terre et Bien-Etre 108 rue de Trégunc Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 51 36 83 58

