Informations pratiques

Peyrehorade

Atelier poterie parents-enfants

156 Route de Mahoumic Peyrehorade Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 11:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Réalisation d’un jeu en argile à 4 mains, avec Céline Broux, de l’Atelier Poterie Barbotine and Be(e).

A partir de 4 ans,

Gratuit, sur réservation

Réalisation d’un jeu en argile à 4 mains, avec Céline Broux, de l’Atelier Poterie Barbotine and Be(e).

A partir de 4 ans,

Gratuit, sur réservation .

156 Route de Mahoumic Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 59 58 57 a.collin@orthe-arrigans.fr

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English : Atelier poterie parents-enfants

Four-Handed Clay Play Workshop with Céline Broux from the Barbotine and Be(e) Pottery Studio.

For ages 4 and up,

Free, by reservation

L’événement Atelier poterie parents-enfants Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans