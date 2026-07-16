Atelier poterie parents-enfants Peyrehorade
samedi 26 septembre 2026 · Peyrehorade
Informations pratiques
Peyrehorade
Atelier poterie parents-enfants
156 Route de Mahoumic Peyrehorade Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 11:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Réalisation d’un jeu en argile à 4 mains, avec Céline Broux, de l’Atelier Poterie Barbotine and Be(e).
A partir de 4 ans,
Gratuit, sur réservation
Réalisation d’un jeu en argile à 4 mains, avec Céline Broux, de l’Atelier Poterie Barbotine and Be(e).
A partir de 4 ans,
Gratuit, sur réservation .
156 Route de Mahoumic Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 59 58 57 a.collin@orthe-arrigans.fr
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English : Atelier poterie parents-enfants
Four-Handed Clay Play Workshop with Céline Broux from the Barbotine and Be(e) Pottery Studio.
For ages 4 and up,
Free, by reservation
L’événement Atelier poterie parents-enfants Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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