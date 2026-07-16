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AGENDA · Peyrehorade

Atelier poterie parents-enfants Peyrehorade

samedi 26 septembre 2026 · Peyrehorade

Atelier poterie parents-enfants Peyrehorade

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
156 Route de Mahoumic
Ville
40300 Peyrehorade
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Peyrehorade

Atelier poterie parents-enfants

156 Route de Mahoumic Peyrehorade Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 11:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Réalisation d’un jeu en argile à 4 mains, avec Céline Broux, de l’Atelier Poterie Barbotine and Be(e).
A partir de 4 ans,
Gratuit, sur réservation
Réalisation d’un jeu en argile à 4 mains, avec Céline Broux, de l’Atelier Poterie Barbotine and Be(e).
A partir de 4 ans,
Gratuit, sur réservation   .

156 Route de Mahoumic Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 59 58 57  a.collin@orthe-arrigans.fr

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English : Atelier poterie parents-enfants

Four-Handed Clay Play Workshop with Céline Broux from the Barbotine and Be(e) Pottery Studio.
For ages 4 and up,
Free, by reservation

L’événement Atelier poterie parents-enfants Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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