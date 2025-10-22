Atelier poterie parents enfants Pouillon

Atelier poterie parents enfants Pouillon mercredi 22 octobre 2025.

Atelier poterie parents enfants

3778 Route d’Estibeaux Pouillon Landes

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Atelier parents-enfants chez Barbotine and Bee chacun crée 1 à 2 pièces (ou plus selon la taille) et les peint. Une belle occasion de préparer ses décos de fin d’année ! Tarif incluant argile, cuissons et émaillage.

Sur réservation.

3778 Route d’Estibeaux Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 46 10 64 barbotineandbee@sfr.fr

English : Atelier poterie parents enfants

Parent-child workshop at Barbotine and Bee: each parent creates 1 or 2 pieces (or more, depending on size) and paints them. A great opportunity to prepare your end-of-year decorations! Price includes clay, firing and glazing.

Reservations required.

German : Atelier poterie parents enfants

Eltern-Kind-Workshop bei Barbotine and Bee: Jeder entwirft 1 bis 2 Stücke (oder mehr, je nach Größe) und bemalt sie. Eine gute Gelegenheit, die Weihnachtsdekoration vorzubereiten! Preis inklusive Ton, Brennen und Emaillieren.

Auf Voranmeldung.

Italiano :

Laboratorio genitori-figli presso Barbotine e Bee: ogni genitore crea 1 o 2 pezzi (o più, a seconda delle dimensioni) e li dipinge. Un’ottima occasione per preparare le decorazioni di fine anno! Il prezzo comprende argilla, cottura e smaltatura.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Atelier poterie parents enfants

Taller para padres e hijos en Barbotine and Bee: cada padre crea 1 o 2 piezas (o más, según el tamaño) y las pinta. ¡Una gran oportunidad para preparar tus decoraciones de fin de año! El precio incluye la arcilla, la cocción y el esmaltado.

Es necesario reservar.

L’événement Atelier poterie parents enfants Pouillon a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Pays d’Orthe et Arrigans