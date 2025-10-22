Atelier poterie parents enfants Pouillon
Atelier poterie parents enfants Pouillon mercredi 22 octobre 2025.
Atelier poterie parents enfants
3778 Route d’Estibeaux Pouillon Landes
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Atelier parents-enfants chez Barbotine and Bee chacun crée 1 à 2 pièces (ou plus selon la taille) et les peint. Une belle occasion de préparer ses décos de fin d’année ! Tarif incluant argile, cuissons et émaillage.
Sur réservation.
Atelier parents-enfants chez Barbotine and Bee chacun crée 1 à 2 pièces (ou plus selon la taille) et les peint. Une belle occasion de préparer ses décos de fin d’année ! Tarif incluant argile, cuissons et émaillage.
Sur réservation. .
3778 Route d’Estibeaux Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 46 10 64 barbotineandbee@sfr.fr
English : Atelier poterie parents enfants
Parent-child workshop at Barbotine and Bee: each parent creates 1 or 2 pieces (or more, depending on size) and paints them. A great opportunity to prepare your end-of-year decorations! Price includes clay, firing and glazing.
Reservations required.
German : Atelier poterie parents enfants
Eltern-Kind-Workshop bei Barbotine and Bee: Jeder entwirft 1 bis 2 Stücke (oder mehr, je nach Größe) und bemalt sie. Eine gute Gelegenheit, die Weihnachtsdekoration vorzubereiten! Preis inklusive Ton, Brennen und Emaillieren.
Auf Voranmeldung.
Italiano :
Laboratorio genitori-figli presso Barbotine e Bee: ogni genitore crea 1 o 2 pezzi (o più, a seconda delle dimensioni) e li dipinge. Un’ottima occasione per preparare le decorazioni di fine anno! Il prezzo comprende argilla, cottura e smaltatura.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol : Atelier poterie parents enfants
Taller para padres e hijos en Barbotine and Bee: cada padre crea 1 o 2 piezas (o más, según el tamaño) y las pinta. ¡Una gran oportunidad para preparar tus decoraciones de fin de año! El precio incluye la arcilla, la cocción y el esmaltado.
Es necesario reservar.
L’événement Atelier poterie parents enfants Pouillon a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Pays d’Orthe et Arrigans