ATELIER POTERIE Peyre en Aubrac
ATELIER POTERIE Peyre en Aubrac samedi 14 février 2026.
ATELIER POTERIE
MAIRIE DE JAVOLS Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
Date(s) :
2026-02-14
TOUS LES DEUXIEMES SAMEDIS DU MOIS
PLACES LIMITEES SUR RESERVATION .
MAIRIE DE JAVOLS Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 86 38 32 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ATELIER POTERIE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-01-23 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien