Informations pratiques

Peyre en Aubrac

ATELIER POTERIE

Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-19 2026-09-23 2026-09-30

Place limitées, penser à réserver. Le 19 septembre atelier délocalisé à la Mairie de Javols (15h-17h). .

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 86 38 32 32

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English :

L’événement ATELIER POTERIE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-09-02 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien