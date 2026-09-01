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AGENDA · Peyre en Aubrac

ATELIER POTERIE Peyre en Aubrac

mercredi 16 septembre 2026 · Peyre en Aubrac

ATELIER POTERIE Peyre en Aubrac

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Ville
48130 Peyre en Aubrac
Département
Lozère
Tarif
30 30 30 Adulte

Peyre en Aubrac

ATELIER POTERIE

Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-16 2026-09-19 2026-09-23 2026-09-30

Place limitées, penser à réserver. Le 19 septembre atelier délocalisé à la Mairie de Javols (15h-17h).   .

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 86 38 32 32 

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English :

L’événement ATELIER POTERIE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-09-02 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien

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