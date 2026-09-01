AGENDA · Peyre en Aubrac
ATELIER POTERIE Peyre en Aubrac
mercredi 16 septembre 2026 · Peyre en Aubrac
Informations pratiques
Peyre en Aubrac
ATELIER POTERIE
Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-19 2026-09-23 2026-09-30
Place limitées, penser à réserver. Le 19 septembre atelier délocalisé à la Mairie de Javols (15h-17h). .
Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 86 38 32 32
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English :
L’événement ATELIER POTERIE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-09-02 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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