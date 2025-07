Atelier Poterie pour enfants explorer l’argile Calice Mandibule Le Havre

Atelier Poterie pour enfants explorer l’argile Calice Mandibule Le Havre mercredi 9 juillet 2025.

Atelier Poterie pour enfants explorer l’argile

Calice Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-07-09 10:00:00

fin : 2025-07-09 12:00:00

2025-07-09

En partant d’une boule d’argile (normande bien sûr !), votre enfant laissera libre cours à ses envies et à son imagination pour réaliser un objet pratique ou décoratif ou les deux à la fois !

Toujours dans la joie et la bonne humeur, Patricia, céramiste passionnée, accompagnera étape par étape votre loulou afin qu’il ou elle découvre les secrets de l’argile. Technique du pincé, à la plaque , modelage etc… à chacun la méthode qui lui plaira.

Une fois l’œuvre ayant pris sa forme définitive, place à la couleur avec un émaillage sur terre crue.

Patricia se chargera ensuite des cuissons et de l’émaillage de finition. Les œuvres seront remises 2 à 3 semaines plus tard.

Pensez à équiper votre enfant d’un tablier et vêtement de protection.

Durée 2 heures

Public enfants en autonomie à partir de 6 ans.

Calice Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

English : Atelier Poterie pour enfants explorer l’argile

Starting with a ball of clay (from Normandy, of course!), your child will give free rein to his or her imagination to create a practical or decorative object, or both!

Patricia, a passionate ceramist, will guide your little one step by step as he or she discovers the secrets of clay. Pinched, slab, modelling, etc. there’s a method for everyone.

Once the work has taken on its final shape, it’s time for color, with glazing on raw clay.

Patricia will then take care of the firing and finishing enameling. The pieces will be handed in 2 to 3 weeks later.

Remember to equip your child with an apron and protective clothing.

Duration: 2 hours

Public: independent children aged 6 and over.

German :

Ausgehend von einer Tonkugel (natürlich aus der Normandie!) wird Ihr Kind seinen Wünschen und seiner Fantasie freien Lauf lassen, um einen praktischen oder dekorativen Gegenstand oder beides gleichzeitig herzustellen!

Patricia, eine leidenschaftliche Keramikerin, begleitet Ihren Liebling Schritt für Schritt, damit er oder sie die Geheimnisse des Tons entdecken kann. Es gibt verschiedene Methoden, die Sie anwenden können.

Sobald das Werk seine endgültige Form angenommen hat, wird es mit Farbe versehen und auf Ton glasiert.

Patricia kümmert sich dann um das Brennen und die abschließende Emaillierung. Die Werke werden 2 bis 3 Wochen später eingereicht.

Denken Sie daran, Ihr Kind mit einer Schürze und Schutzkleidung auszustatten.

Dauer: 2 Stunden

Zielgruppe: Selbstständige Kinder ab 6 Jahren.

Italiano :

Partendo da una pallina di argilla (della Normandia, naturalmente!), il bambino darà libero sfogo alla sua immaginazione per creare un oggetto pratico o decorativo, o entrambi!

Patricia, appassionata ceramista, guiderà il vostro piccolo passo dopo passo alla scoperta dei segreti dell’argilla. La tecnica a pizzico, « à la plaque », la modellazione, ecc… c’è un metodo per tutti.

Una volta che il lavoro ha preso la sua forma definitiva, è il momento del colore, con la smaltatura su argilla non cotta.

Patricia si occuperà poi della cottura e della smaltatura finale. I pezzi saranno consegnati 2 o 3 settimane dopo.

Ricordate di munire il bambino di un grembiule e di indumenti protettivi.

Durata: 2 ore

Pubblico: bambini indipendenti a partire dai 6 anni.

Espanol :

A partir de una bola de arcilla (¡de Normandía, por supuesto!), su hijo dará rienda suelta a su imaginación para crear un objeto práctico o decorativo, ¡o ambas cosas!

Patricia, ceramista apasionada, le guiará paso a paso en el descubrimiento de los secretos de la arcilla. Técnica del pellizco, « a la placa », modelado… hay un método para cada uno.

Una vez que la obra ha adquirido su forma definitiva, llega el momento del color, con el esmaltado sobre la arcilla sin cocer.

Patricia se encargará de la cocción y del esmaltado final. Las piezas se entregarán 2 o 3 semanas después.

No olvide equipar a su hijo con un delantal y ropa protectora.

Duración: 2 horas

Público: niños independientes a partir de 6 años.

L’événement Atelier Poterie pour enfants explorer l’argile Le Havre a été mis à jour le 2025-06-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie