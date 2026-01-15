Atelier Poterie pour enfants explorer l’argile Calice & Mandibule Le Havre
Atelier Poterie pour enfants explorer l’argile Calice & Mandibule Le Havre jeudi 19 février 2026.
Atelier Poterie pour enfants explorer l’argile
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 15:00:00
fin : 2026-02-19 17:00:00
Date(s) :
2026-02-19
En partant d’une boule d’argile (normande bien sûr !), votre enfant laissera libre cours à ses envies et à son imagination pour réaliser un objet pratique ou décoratif ou les deux à la fois !
Toujours dans la joie et la bonne humeur, Patricia, céramiste passionnée, accompagnera étape par étape votre loulou afin qu’il ou elle découvre les secrets de l’argile. Technique du pincé, à la plaque , modelage etc… à chacun la méthode qui lui plaira.
Une fois l’œuvre ayant pris sa forme définitive, place à la couleur avec un émaillage sur terre crue.
Patricia se chargera ensuite des cuissons et de l’émaillage de finition. Les œuvres seront remises 2 à 3 semaines plus tard.
Pensez à équiper votre enfant d’un tablier et vêtement de protection.
Durée 2 heures
Public enfants en autonomie à partir de 6 ans. .
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Poterie pour enfants explorer l’argile
L’événement Atelier Poterie pour enfants explorer l’argile Le Havre a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie