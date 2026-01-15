Atelier Poterie pour enfants explorer l’argile Calice & Mandibule Le Havre

Atelier Poterie pour enfants explorer l’argile

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

Date(s) :

2026-02-19

En partant d’une boule d’argile (normande bien sûr !), votre enfant laissera libre cours à ses envies et à son imagination pour réaliser un objet pratique ou décoratif ou les deux à la fois !

Toujours dans la joie et la bonne humeur, Patricia, céramiste passionnée, accompagnera étape par étape votre loulou afin qu’il ou elle découvre les secrets de l’argile. Technique du pincé, à la plaque , modelage etc… à chacun la méthode qui lui plaira.

Une fois l’œuvre ayant pris sa forme définitive, place à la couleur avec un émaillage sur terre crue.

Patricia se chargera ensuite des cuissons et de l’émaillage de finition. Les œuvres seront remises 2 à 3 semaines plus tard.

Pensez à équiper votre enfant d’un tablier et vêtement de protection.

Durée 2 heures

Public enfants en autonomie à partir de 6 ans. .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Poterie pour enfants explorer l’argile

L’événement Atelier Poterie pour enfants explorer l’argile Le Havre a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie