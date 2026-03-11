Atelier poterie pour enfants Le Lieu Dit Nantes

Atelier poterie pour enfants Le Lieu Dit

Atelier poterie pour enfants Le Lieu Dit Nantes samedi 28 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 10:00 – 11:30
Gratuit : non 30€/enfant sur réservation préalable Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 12 

Atelier de découverte de la poterie Initiation aux techniques de modelage de la terre ainsi qu’un temps de peinture. Les enfants repartiront avec leur pièce à faire sécher.Penser à prévoir : une blouse ou un vieux tee-shirt pour qu’ils puissent créer en toute liberté et une boite en carton type boite à chaussures pour rapporter les créations à la maison :).Le groupe est composé de 8 personnes maximum. Un adulte référent doit obligatoirement être au sein du Lieu Dit durant l’atelier.Evénement dans le cadre du Festival Abracada Bar-Bars organisé par Productions Hirsutes et Collectif Culture Bar BarsSite internet de créations ambulantes

Le Lieu Dit Nantes 44100
https://www.billetweb.fr/atelier-decouverte-de-la-poterie-lieu-dit-festival-abracadabar-bars


