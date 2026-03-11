Atelier poterie pour enfants Le Lieu Dit Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 10:00 – 11:30

Gratuit : non 30€/enfant sur réservation préalable Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 12

Atelier de découverte de la poterie Initiation aux techniques de modelage de la terre ainsi qu’un temps de peinture. Les enfants repartiront avec leur pièce à faire sécher.Penser à prévoir : une blouse ou un vieux tee-shirt pour qu’ils puissent créer en toute liberté et une boite en carton type boite à chaussures pour rapporter les créations à la maison :).Le groupe est composé de 8 personnes maximum. Un adulte référent doit obligatoirement être au sein du Lieu Dit durant l’atelier.Evénement dans le cadre du Festival Abracada Bar-Bars organisé par Productions Hirsutes et Collectif Culture Bar BarsSite internet de créations ambulantes

Le Lieu Dit Nantes 44100

https://www.billetweb.fr/atelier-decouverte-de-la-poterie-lieu-dit-festival-abracadabar-bars



