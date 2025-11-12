Atelier poterie pour les enfants Musée Royan

Atelier poterie pour les enfants

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 6.8 – 6.8 – 6.8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 09:45:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Les enfants découvrent le cabinet de curiosités du musée et réalisent des objets choisis en pâte auto-durcissante. Chacun repart avec sa création à la fin de l’atelier.

+33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

Children discover the museum’s cabinet of curiosities and create selected objects in self-hardening clay. Everyone leaves with their own creation at the end of the workshop.

German :

Die Kinder entdecken das Kuriositätenkabinett des Museums und stellen ausgewählte Objekte aus selbsthärtender Paste her. Jeder geht am Ende des Workshops mit seiner Kreation nach Hause.

Italiano :

I bambini scoprono il gabinetto delle curiosità del museo e realizzano oggetti selezionati in argilla autoindurente. Alla fine del laboratorio, ognuno se ne va con la propria creazione.

Espanol :

Los niños descubren el gabinete de curiosidades del museo y fabrican objetos seleccionados con arcilla autoendurecible. Al final del taller, cada uno se va con su propia creación.

