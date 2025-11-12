Atelier poterie pour les enfants Musée Royan
Atelier poterie pour les enfants Musée Royan mercredi 12 novembre 2025.
Atelier poterie pour les enfants
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 6.8 – 6.8 – 6.8 EUR
Début : 2025-11-12 09:45:00
Les enfants découvrent le cabinet de curiosités du musée et réalisent des objets choisis en pâte auto-durcissante. Chacun repart avec sa création à la fin de l’atelier.
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
English :
Children discover the museum’s cabinet of curiosities and create selected objects in self-hardening clay. Everyone leaves with their own creation at the end of the workshop.
German :
Die Kinder entdecken das Kuriositätenkabinett des Museums und stellen ausgewählte Objekte aus selbsthärtender Paste her. Jeder geht am Ende des Workshops mit seiner Kreation nach Hause.
Italiano :
I bambini scoprono il gabinetto delle curiosità del museo e realizzano oggetti selezionati in argilla autoindurente. Alla fine del laboratorio, ognuno se ne va con la propria creazione.
Espanol :
Los niños descubren el gabinete de curiosidades del museo y fabrican objetos seleccionados con arcilla autoendurecible. Al final del taller, cada uno se va con su propia creación.
