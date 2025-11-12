Atelier poterie pour les enfants Association Equilibre Royan

Atelier poterie pour les enfants

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 10:00:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Viens mettre les mains dans la terre et laisse libre cours à ton imagination !

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr

English :

Get your hands dirty and let your imagination run wild!

German :

Komm und steck deine Hände in die Erde und lass deiner Fantasie freien Lauf!

Italiano :

Sporcatevi le mani e date sfogo alla vostra immaginazione!

Espanol :

Ensúciate las manos y deja volar tu imaginación

L’événement Atelier poterie pour les enfants Royan a été mis à jour le 2025-10-02 par Mairie de Royan