Atelier poterie pour les enfants Association Equilibre Royan

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-12 10:00:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Viens mettre les mains dans la terre et laisse libre cours à ton imagination !
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr
English :
Get your hands dirty and let your imagination run wild!
German :
Komm und steck deine Hände in die Erde und lass deiner Fantasie freien Lauf!
Italiano :
Sporcatevi le mani e date sfogo alla vostra immaginazione!
Espanol :
Ensúciate las manos y deja volar tu imaginación
