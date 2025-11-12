Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier poterie pour les enfants Association Equilibre Royan

Atelier poterie pour les enfants Association Equilibre Royan mercredi 12 novembre 2025.

Atelier poterie pour les enfants

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 10:00:00
fin : 2025-11-12

Date(s) :
2025-11-12

Viens mettre les mains dans la terre et laisse libre cours à ton imagination !
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57  accueil@equilibre-famille17.fr

English :

Get your hands dirty and let your imagination run wild!

German :

Komm und steck deine Hände in die Erde und lass deiner Fantasie freien Lauf!

Italiano :

Sporcatevi le mani e date sfogo alla vostra immaginazione!

Espanol :

Ensúciate las manos y deja volar tu imaginación

