Atelier poterie pour petites mains Musée de la Préhistoire de Carnac Carnac
Atelier poterie pour petites mains Musée de la Préhistoire de Carnac Carnac vendredi 20 février 2026.
Atelier poterie pour petites mains
Musée de la Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-02-27 11:30:00
Date(s) :
2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06
La terre cuite constitue l’un des premiers matériaux artificiels inventé par l’Homme et la variété de ses usages est étonnante. Aidez votre enfant à fabriquer un pot à l’aide d’une technique préhistorique de façonnage de l’argile.
Atelier à partir de 4 ans (dédié aux 4-6 ans). .
Musée de la Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier poterie pour petites mains Carnac a été mis à jour le 2026-01-16 par OT DE CARNAC