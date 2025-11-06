Atelier Poterie Boutique Man’s Saint-Laurent-en-Grandvaux

Atelier Poterie Boutique Man’s Saint-Laurent-en-Grandvaux jeudi 6 novembre 2025.

Atelier Poterie

Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-11-06 18:30:00

fin : 2025-11-06 20:30:00

2025-11-06

Profitez d’un instant convivial lors d’un atelier poterie avec Pauline de La Ruche au Pot, dans l’atelier-boutique Man’s.

Cet atelier pour adulte est ouvert à tous, aucun pré-requis n’est nécessaire pour participer, jeudi 6 novembre 2025.

Tout le matériel est fourni et en supplément une touche de bonne humeur !

Durée 2 heures, apéritif offert.

3 à 5 places sur cette séance, 25€/personne.

Réservez vite votre place par mail ou SMS ! .

Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 20 11 18 contact@manonrob.fr

