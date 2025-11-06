Atelier Poterie Boutique Man’s Saint-Laurent-en-Grandvaux
Profitez d’un instant convivial lors d’un atelier poterie avec Pauline de La Ruche au Pot, dans l’atelier-boutique Man’s.
Cet atelier pour adulte est ouvert à tous, aucun pré-requis n’est nécessaire pour participer, jeudi 6 novembre 2025.
Tout le matériel est fourni et en supplément une touche de bonne humeur !
Durée 2 heures, apéritif offert.
3 à 5 places sur cette séance, 25€/personne.
Réservez vite votre place par mail ou SMS ! .
Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 20 11 18 contact@manonrob.fr
L’événement Atelier Poterie Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-09-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX