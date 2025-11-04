Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Poterie L'atelier du chemin des prés Saint-Martin-des-Combes mardi 4 novembre 2025.

L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes Dordogne

Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-04

2025-11-04

Atelier poterie adulte tous les mardis à 14h, 16h et 18h.
Autres jours possibles, sur demande.
Tarif et inscr: 06 47 19 98 65. L’atelier du chemin des prés   .

L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 19 98 65 

