Atelier Poterie L’atelier du chemin des prés Saint-Martin-des-Combes

Atelier Poterie

L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes Dordogne

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Atelier poterie adulte tous les mardis à 14h, 16h et 18h.

Autres jours possibles, sur demande.

Tarif et inscr: 06 47 19 98 65. L’atelier du chemin des prés .

L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 19 98 65

