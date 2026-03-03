Atelier Poterie L’atelier du chemin des prés Saint-Martin-des-Combes
L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes Dordogne
Atelier poterie en famille à 10h découverte des techniques de modelage et de décor, réalisation d’un objet.
Tarif: 40€/parent-enfant.
Rés: 06 47 19 98 65. Atelier du chemin des près .
L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 19 98 65
