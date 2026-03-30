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Atelier Poterie L’atelier du chemin des prés Saint-Martin-des-Combes

Atelier Poterie L’atelier du chemin des prés Saint-Martin-des-Combes

Atelier Poterie L’atelier du chemin des prés Saint-Martin-des-Combes mercredi 15 avril 2026.

Lieu : L'atelier du chemin des prés

Adresse : 601 Chem. des Prés de la Roque

Ville : 24140 Saint-Martin-des-Combes

Département : Dordogne

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif :

Atelier Poterie

L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Atelier poterie en famille à 10h30 découverte des techniques de modelage et de décor, réalisation d’un objet.
Tarif: 40€/parent-enfant. Rés: 06 47 19 98 65. Atelier du chemin des près   .

L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 19 98 65 

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English : Atelier Poterie

L’événement Atelier Poterie Saint-Martin-des-Combes a été mis à jour le 2026-03-28 par Vallée de l’Isle en Périgord