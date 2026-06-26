Villetelle

ATELIER POTERIE

Chemin d’Ambrussum Villetelle Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Atelier Poterie

Tous les vendredis (à partir du 10/07)

15h15-17h30

Infos pratiques

Pour tous les ateliers

5€ par participant

Réservation obligatoire ambrussum@lunelagglo.fr / 04 67 02 22 33

Technique du colombin, du moulage, ajout de décors variés… l’art des potiers de l’Antiquité n’aura plus de secret pour vous. Passez ensuite à la pratique et confectionnez un objet (récipient, assiette, lampe à l’huile…) et ramenez-le à la maison. .

Chemin d’Ambrussum Villetelle 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 02 22 33 ambrussum@lunelagglo.fr

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English : ATELIER POTERIE

Pottery Workshop

Every Friday (starting July 10)

3:15–5:30 p.m.

Practical Information:

For all workshops:

5? per participant

Reservations required: ambrussum@lunelagglo.fr / 04 67 02 22 33

L’événement ATELIER POTERIE Villetelle a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT PAYS DE LUNEL