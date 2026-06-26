ATELIER POTERIE Villetelle
ATELIER POTERIE Villetelle vendredi 10 juillet 2026.
Villetelle
ATELIER POTERIE
Chemin d’Ambrussum Villetelle Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Atelier Poterie
Tous les vendredis (à partir du 10/07)
15h15-17h30
Infos pratiques
Pour tous les ateliers
5€ par participant
Réservation obligatoire ambrussum@lunelagglo.fr / 04 67 02 22 33
Technique du colombin, du moulage, ajout de décors variés… l’art des potiers de l’Antiquité n’aura plus de secret pour vous. Passez ensuite à la pratique et confectionnez un objet (récipient, assiette, lampe à l’huile…) et ramenez-le à la maison. .
Chemin d’Ambrussum Villetelle 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 02 22 33 ambrussum@lunelagglo.fr
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English : ATELIER POTERIE
Pottery Workshop
Every Friday (starting July 10)
3:15–5:30 p.m.
Practical Information:
For all workshops:
5? per participant
Reservations required: ambrussum@lunelagglo.fr / 04 67 02 22 33
L’événement ATELIER POTERIE Villetelle a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT PAYS DE LUNEL