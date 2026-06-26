UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER POTERIE Villetelle

ATELIER POTERIE Villetelle vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Chemin d'Ambrussum
Ville
34400 Villetelle
Département
Hérault
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Tarif

Villetelle

ATELIER POTERIE

Chemin d’Ambrussum Villetelle Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Atelier Poterie
Tous les vendredis (à partir du 10/07)
15h15-17h30

Infos pratiques
Pour tous les ateliers
5€ par participant
Réservation obligatoire ambrussum@lunelagglo.fr / 04 67 02 22 33
Technique du colombin, du moulage, ajout de décors variés… l’art des potiers de l’Antiquité n’aura plus de secret pour vous. Passez ensuite à la pratique et confectionnez un objet (récipient, assiette, lampe à l’huile…) et ramenez-le à la maison.   .

Chemin d’Ambrussum Villetelle 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 02 22 33  ambrussum@lunelagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIER POTERIE

Pottery Workshop
Every Friday (starting July 10)
3:15–5:30 p.m.

Practical Information:
For all workshops:
5? per participant
Reservations required: ambrussum@lunelagglo.fr / 04 67 02 22 33

L’événement ATELIER POTERIE Villetelle a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT PAYS DE LUNEL