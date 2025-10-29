Atelier Potion Magique Office de Tourisme de Samoëns Samoëns

Cette année, plongez vos enfants dans l’univers mystérieux et enchanteur des potions ! Sous l’œil attentif d’une vraie sorcière, les apprentis magiciens âgés de 6 à 10 ans apprendront à créer leur propre potion magique.

Office de Tourisme de Samoëns 66 place de l’Office de tourisme Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 34 40 28 infos@samoens.com

English : Magic Potion Workshop

This year, immerse your children in the mysterious and enchanting world of potions! Under the watchful eye of a real witch, apprentice magicians aged 6 to 10 will learn how to create their own magic potion.

German :

Dieses Jahr können Sie Ihre Kinder in die geheimnisvolle und bezaubernde Welt der Zaubertränke eintauchen lassen! Unter der Anleitung einer echten Hexe lernen Zauberlehrlinge im Alter von 6 bis 10 Jahren, wie sie ihren eigenen Zaubertrank brauen können.

Italiano :

Quest’anno immergete i vostri bambini nel misterioso e incantevole mondo delle pozioni! Sotto l’occhio vigile di una vera strega, gli apprendisti maghi dai 6 ai 10 anni impareranno a creare la loro pozione magica.

Espanol :

Este año, sumerja a sus hijos en el misterioso y encantador mundo de las pociones Bajo la atenta mirada de una bruja de verdad, los aprendices de mago de 6 a 10 años aprenderán a crear su propia poción mágica.

