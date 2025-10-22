Atelier potions et jeux 9/12 ans Petits d’Homme Guéret

Atelier potions et jeux 9/12 ans Petits d’Homme Guéret mercredi 22 octobre 2025.

Atelier potions et jeux 9/12 ans

Petits d’Homme 37 Grande Rue Guéret Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-30

Viens fabriquer ta propre potion avec le kit potions Lab de Buki et jouer à des jeux de société sur le thème d’Halloween avec Elina.

Sur inscription. .

Petits d’Homme 37 Grande Rue Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 07 61 petitsdhomme@orange.fr

English : Atelier potions et jeux 9/12 ans

German : Atelier potions et jeux 9/12 ans

Italiano :

Espanol : Atelier potions et jeux 9/12 ans

L’événement Atelier potions et jeux 9/12 ans Guéret a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Grand Guéret