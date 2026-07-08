Atelier Potions magiques Le Bercail Bayonne
mardi 21 juillet 2026 · Le Bercail · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Atelier Potions magiques
Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Péna Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:30:00
fin : 2026-07-21 12:15:00
Date(s) :
2026-07-21
Les ateliers d’été Aptikids
Des expériences ludiques, magiques et scientifiques pour les enfants de 3 à 12 ans
Cet été, Aptikids propose des ateliers immersifs où les enfants deviennent de véritables petits explorateurs, scientifiques ou créateurs de potions ?
Chaque atelier est conçu pour stimuler la curiosité, la créativité et le plaisir d’apprendre à travers le jeu.
Les ateliers “Potions magiques”. Dans ces ateliers, les enfants plongent dans un univers enchanté pour créer leurs propres potions et expérimenter des mélanges fascinants.
Thématiques proposées
Les Sirènes potions marines et brillantes inspirées des profondeurs de l’océan
Les Fées potions féeriques, paillettes et enchantements
Les Sorciers potions mystérieuses et effets surprenants
L’esprit Aptikids. Chaque atelier est pensé pour éveiller la curiosité naturelle des enfants .
Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Péna Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 29 32 71 laure@aptikids.fr
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English : Atelier Potions magiques
L’événement Atelier Potions magiques Bayonne a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bayonne
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