ATELIER POTIONS MAGIQUES Égat
ATELIER POTIONS MAGIQUES Égat samedi 25 octobre 2025.
ATELIER POTIONS MAGIQUES
Égat Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-10-25 10:30:00
fin : 2025-10-25 11:30:00
Date(s) :
2025-10-25 2025-10-28
Atelier potions magiques À partir de 6 ans.
.
Égat 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 66 06 78 70
English :
Magic potions workshop From age 6.
German :
Workshop Zaubertränke Ab 6 Jahren.
Italiano :
Laboratorio di pozioni magiche A partire dai 6 anni.
Espanol :
Taller de pociones mágicas A partir de 6 años.
L’événement ATELIER POTIONS MAGIQUES Égat a été mis à jour le 2025-10-16 par OTC PYRENEES CERDAGNE