Atelier pour ados Biblio’fil Bibliothèque d’Ingrandes Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Atelier pour ados Biblio’fil
Bibliothèque d’Ingrandes Avenue de l’Étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Début : 2025-11-12 14:30:00
fin : 2025-11-12 16:30:00
2025-11-12
Apporte ton tee-shirt clair et customise-le avec un motif en lien avec la fantasy !
Avec l’Espace Multimédia de la COMPA
Inscription conseillée .
Bibliothèque d’Ingrandes Avenue de l’Étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 96 90 70
English :
Bring your light-colored T-shirt and customize it with a fantasy motif!
German :
Bring dein helles T-Shirt mit und gestalte es mit einem Motiv, das mit Fantasy zu tun hat!
Italiano :
Portate la vostra maglietta chiara e personalizzatela con un motivo fantasy!
Espanol :
Trae tu camiseta de color claro y personalízala con un motivo de fantasía
