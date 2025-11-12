Atelier pour ados Biblio’fil Bibliothèque d’Ingrandes Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Atelier pour ados Biblio’fil Bibliothèque d’Ingrandes Ingrandes-Le Fresne sur Loire mercredi 12 novembre 2025.

Atelier pour ados Biblio’fil

Bibliothèque d’Ingrandes Avenue de l’Étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 14:30:00

fin : 2025-11-12 16:30:00

Date(s) :

2025-11-12

Apporte ton tee-shirt clair et customise-le avec un motif en lien avec la fantasy !

Avec l’Espace Multimédia de la COMPA

Inscription conseillée .

Bibliothèque d’Ingrandes Avenue de l’Étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 96 90 70

English :

Bring your light-colored T-shirt and customize it with a fantasy motif!

German :

Bring dein helles T-Shirt mit und gestalte es mit einem Motiv, das mit Fantasy zu tun hat!

Italiano :

Portate la vostra maglietta chiara e personalizzatela con un motivo fantasy!

Espanol :

Trae tu camiseta de color claro y personalízala con un motivo de fantasía

L’événement Atelier pour ados Biblio’fil Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis