Atelier pour ados Biblio’fil Place de l’Église Loireauxence
Atelier pour ados Biblio’fil Place de l’Église Loireauxence jeudi 30 octobre 2025.
Atelier pour ados Biblio’fil
Place de l’Église Bibliothèque Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 14:00:00
fin : 2025-10-30 15:30:00
Date(s) :
2025-10-30
Imprime ton buste en 3D et transforme le en monstre
Avec l’Espace Multimédia
Inscription conseillée .
Place de l’Église Bibliothèque Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 88 26
English :
3D print your bust and turn it into a monster
German :
Drucke deine Büste in 3D und verwandle sie in ein Monster
Italiano :
Stampate in 3D il vostro busto e trasformatelo in un mostro
Espanol :
Imprime tu busto en 3D y conviértelo en un monstruo
L’événement Atelier pour ados Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis