Atelier pour ados Biblio’fil Place de l’Église Loireauxence

Place de l’Église Bibliothèque Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-30 15:30:00

2025-10-30

Imprime ton buste en 3D et transforme le en monstre

Avec l’Espace Multimédia

Inscription conseillée .

Place de l’Église Bibliothèque Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 88 26

English :

3D print your bust and turn it into a monster

German :

Drucke deine Büste in 3D und verwandle sie in ein Monster

Italiano :

Stampate in 3D il vostro busto e trasformatelo in un mostro

Espanol :

Imprime tu busto en 3D y conviértelo en un monstruo

