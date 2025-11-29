Atelier pour ados Biblio’fil Rue du Fresne Loireauxence
Rue du Fresne Bibliothèque Loireauxence Loire-Atlantique
Début : 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-29 12:30:00
2025-11-29
Atelier d’écriture fantasy avec Marie de Calli’hop !
Crée des mondes fantastiques et des aventures lors de l’atelier d’écriture spécial fantasy .
English :
Fantasy writing workshop with Marie from Calli’hop!
German :
Fantasy-Schreibworkshop mit Marie von Calli’hop!
Italiano :
Laboratorio di scrittura fantasy con Marie di Calli’hop!
Espanol :
¡Taller de escritura fantástica con Marie de Calli’hop!
