Atelier pour ados Biblio’fil Rue du Fresne Loireauxence

Atelier pour ados Biblio’fil

Rue du Fresne Bibliothèque Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29 12:30:00

2025-11-29

Atelier d’écriture fantasy avec Marie de Calli’hop !

Crée des mondes fantastiques et des aventures lors de l’atelier d’écriture spécial fantasy .

Rue du Fresne Bibliothèque Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 88 26

English :

Fantasy writing workshop with Marie from Calli’hop!

German :

Fantasy-Schreibworkshop mit Marie von Calli’hop!

Italiano :

Laboratorio di scrittura fantasy con Marie di Calli’hop!

Espanol :

¡Taller de escritura fantástica con Marie de Calli’hop!

L’événement Atelier pour ados Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis