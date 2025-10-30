Atelier pour ados Biblio’fil Bibliothèque de Teillé Teillé

Atelier pour ados Biblio’fil

Bibliothèque de Teillé 105 Rue du clos Olivier Teillé Loire-Atlantique

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

2025-10-30

Viens créer ton univers virtuel !

Dès 12 ans

Inscription conseillée .

Bibliothèque de Teillé 105 Rue du clos Olivier Teillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 27 37

English :

Come and create your own virtual world!

German :

Komm und erschaffe dein virtuelles Universum!

Italiano :

Venite a creare il vostro mondo virtuale!

Espanol :

¡Ven y crea tu propio mundo virtual!

