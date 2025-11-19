Atelier pour ados Biblio’fil Bibliothèque Vallons-de-l’Erdre
Atelier pour ados Biblio’fil
Bibliothèque 16 avenue de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Début : 2025-11-19 14:30:00
fin : 2025-11-18 16:30:00
Pixilation
Crée ta vidéo image par image et invente une légende de l’eau.
Inscription conseillée. .
Bibliothèque 16 avenue de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26
