Atelier pour adultes céramique Sélestat

Atelier pour adultes céramique Sélestat samedi 6 décembre 2025.

Atelier pour adultes céramique

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

Atelier créatif de céramique pour adultes avec Sylvie Bertou
Atelier de céramique pour adultes, animé par Sylvie Bertou.

Inscriptions à partir du 27/11.

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 

English :

Creative ceramics workshop for adults with Sylvie Bertou

German :

Kreativer Keramikworkshop für Erwachsene mit Sylvie Bertou

Italiano :

Laboratorio di ceramica creativa per adulti con Sylvie Bertou

Espanol :

Taller de cerámica creativa para adultos con Sylvie Bertou

