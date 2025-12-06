Atelier pour adultes céramique Sélestat
Atelier pour adultes céramique Sélestat samedi 6 décembre 2025.
Atelier pour adultes céramique
Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
2025-12-06
Atelier créatif de céramique pour adultes avec Sylvie Bertou
Atelier de céramique pour adultes, animé par Sylvie Bertou.
Inscriptions à partir du 27/11. 0 .
Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75
English :
Creative ceramics workshop for adults with Sylvie Bertou
German :
Kreativer Keramikworkshop für Erwachsene mit Sylvie Bertou
Italiano :
Laboratorio di ceramica creativa per adulti con Sylvie Bertou
Espanol :
Taller de cerámica creativa para adultos con Sylvie Bertou
