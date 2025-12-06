Atelier pour adultes céramique

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Atelier créatif de céramique pour adultes avec Sylvie Bertou

Atelier de céramique pour adultes, animé par Sylvie Bertou.

Inscriptions à partir du 27/11. 0 .

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75

English :

Creative ceramics workshop for adults with Sylvie Bertou

German :

Kreativer Keramikworkshop für Erwachsene mit Sylvie Bertou

Italiano :

Laboratorio di ceramica creativa per adulti con Sylvie Bertou

Espanol :

Taller de cerámica creativa para adultos con Sylvie Bertou

L’événement Atelier pour adultes céramique Sélestat a été mis à jour le 2025-10-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme