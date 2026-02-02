Atelier pour artiste en herbe Centre d’art et de la photographie Bergerac

Atelier pour artiste en herbe

Centre d'art et de la photographie 9 Rue Saint-Esprit Bergerac

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Visite-atelier consacrée à l’exposition temporaire

Mercredi 11 février 2026

De 10h à 11h30

Pour enfants de 7 à 12 ans

Centre d’art de la photographie Espace Romain-Rolland

Gratuit sur réservation au 05 53 63 04 13 .

