Atelier pour comprendre et utiliser les ressources numériques Place de la Madeleine Livron-sur-Drôme

Atelier pour comprendre et utiliser les ressources numériques

Place de la Madeleine Médiathèque Louise Michel Livron-sur-Drôme Drôme

Comment ça fonctionne ? À quoi ça sert ? Par où commencer ? Notso vous expliquera tout… il attend vos questions et vos envies pour construire les ateliers avec vous ! Cliquez, explorez, profitez nos ressources numériques sont à portée de clic.

Place de la Madeleine Médiathèque Louise Michel Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 14 90

English : Atelier pour comprendre et utiliser les ressources numériques

How does it work? What’s it for? Where to start? Notso will explain it all to you… he’s waiting for your questions and desires to build the workshops with you! Click, explore, enjoy: our digital resources are just a click away.

