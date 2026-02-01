Atelier pour créer autrement , espaces des possibles Figeac Figeac

Atelier pour créer autrement , espaces des possibles Figeac

49av Général de Gaulle Figeac Lot

Tarif : 70 – 70 – EUR

Général

Date : 2026-02-28 14:00:00 - 17:30:00

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 17:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Oser hors du cadre est un atelier en présentiel pour celles et ceux qui sentent que quelque chose demande à bouger.

Ce n’est pas un atelier pour apprendre une technique ou produire quelque chose de “réussi”

Ce n’est pas un atelier pour apprendre une technique ou produire quelque chose de “réussi”. C’est un espace pour créer autrement.

À travers la pratique artistique, le mouvement, le corps, l’observation, la présence.

Un espace pour repérer ce qui freine, ce qui contrôle, ce qui retient l’élan. Et traverser ces mécanismes sans les forcer.

L’atelier se déroule en petit groupe, dans un cadre sécurisant, sans prérequis artistique.

49av Général de Gaulle Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 31 01 45 30 espacedespossibles46@gmail.com

English :

Oser hors du cadre is a face-to-face workshop for those who feel that something needs to move.

It is not a workshop to learn a technique or produce something ?successful?

