Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Bordeaux, Bordeaux

Atelier pour devenir entrepreneur Mardi 28 avril, 09h30 Agence Adie Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T09:30:00+02:00 – 2026-04-28T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-28T09:30:00+02:00 – 2026-04-28T12:30:00+02:00

Découvrez les étapes de la création d’entreprise, les acteurs de la création d’entreprise sur le territoire ainsi que les services d’accompagnement et de financement de l’Adie !

« Dans le cadre du dispositif « Entreprendre, la Région à vos côtés »

Agence Adie Bordeaux 4 rue jean Artus 33300 BORDEAUX Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.adie.org/ateliers-webconferences/?id=a0wbE0000015M2XQAU »}]

