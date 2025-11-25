Atelier pour devenir entrepreneur Agence Adie Châtellerault Châtellerault
Atelier pour devenir entrepreneur Agence Adie Châtellerault Châtellerault mardi 25 novembre 2025.
Atelier pour devenir entrepreneur
Agence Adie Châtellerault 4 rue Saint-Exupéry Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Dans le cadre du dispositif Entreprendre, la Région à vos côtés .
Agence Adie Châtellerault 4 rue Saint-Exupéry Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Atelier pour devenir entrepreneur
German : Atelier pour devenir entrepreneur
Italiano :
Espanol : Atelier pour devenir entrepreneur
L’événement Atelier pour devenir entrepreneur Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne