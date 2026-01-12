Atelier pour devenir entrepreneur

11 rue de l’Avenir Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 09:30:00

fin : 2026-03-06 12:30:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-03-06

Dans le cadre du dispositif Entreprendre, la Région à vos côtés Inscription auprès de France Travail

.

11 rue de l’Avenir Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Entreprendre, la Région à vos côtés scheme Registration with France Travail

L’événement Atelier pour devenir entrepreneur Cognac a été mis à jour le 2026-01-12 par Destination Cognac