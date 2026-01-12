Atelier pour devenir entrepreneur Cognac
Atelier pour devenir entrepreneur Cognac vendredi 6 février 2026.
Atelier pour devenir entrepreneur
11 rue de l’Avenir Cognac Charente
Début : 2026-02-06 09:30:00
fin : 2026-03-06 12:30:00
2026-02-06 2026-03-06
Dans le cadre du dispositif Entreprendre, la Région à vos côtés Inscription auprès de France Travail
11 rue de l’Avenir Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine
As part of the Entreprendre, la Région à vos côtés scheme Registration with France Travail
