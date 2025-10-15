Atelier pour enfant Apprentissage couture et tissage Maison des Métiers d’Art Douains

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Début : 2025-10-15 14:30:00

fin : 2025-10-15 16:00:00

2025-10-15

McArthurGlen Paris-Giverny et La boutique GVRNY vous proposent deux ateliers avec un apprentissage à la couture et au tissage.

Participez gratuitement à cet atelier et repartez avec vos créations…

Public À partir de 6 ans .

