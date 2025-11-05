Atelier pour enfant Attrape-rêves Maison des Métiers d’Art Douains

Atelier pour enfant Attrape-rêves Maison des Métiers d’Art Douains mercredi 5 novembre 2025.

Atelier pour enfant Attrape-rêves

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 14:30:00

fin : 2025-11-05 16:00:00

Date(s) :

2025-11-05

McArthurGlen Paris-Giverny et La boutique GVRNY vous proposent un atelier de création d’un mini attrappe-rêves.

Participez gratuitement à cet atelier et repartez avec vos créations…

Public À partir de 6 ans .

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

English : Atelier pour enfant Attrape-rêves

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier pour enfant Attrape-rêves Douains a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération