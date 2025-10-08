Atelier pour enfant Automnes « Les animaux de la forêt » Maison des Métiers d’Art Douains

Atelier pour enfant Automnes « Les animaux de la forêt »

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Début : 2025-10-08 14:30:00

fin : 2025-10-08 16:00:00

2025-10-08

McArthurGlen Paris-Giverny et La boutique GVRNY vous proposent deux ateliers avec la réalisation d’animaux de la forêt avec des pommes de pin, des feuilles d’automne et autres petites merveilles de la nature.

Les vacances ne sont pas si lointaines.

Participez gratuitement à cet atelier et repartez avec vos créations…

Public À partir de 6 ans .

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

