Atelier pour enfant Bijoux Knitting Maison des Métiers d’Art Douains

Atelier pour enfant Bijoux Knitting

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Début : 2025-09-24 14:30:00

fin : 2025-09-24 16:00:00

2025-09-24

McArthurGlen Paris-Giverny et La boutique GVRNY vous proposent cet Atelier avec une initiation au knitting pour la réalisation de Bijoux.

Participez gratuitement à cet atelier et repartez avec vos créations…

Public À partir de 6 ans .

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

