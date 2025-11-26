Atelier pour enfant Calendrier de l’Avent Maison des Métiers d’Art Douains

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Début : 2025-11-26 14:00:00
fin : 2025-11-26 15:30:00

2025-11-26

McArthurGlen Paris-Giverny et La boutique GVRNY vous proposent cet Atelier avec la réalisation d’un Calendrier de l’Avent

Participez gratuitement à cet atelier et repartez avec vos créations…

Public À partir de 6 ans   .

