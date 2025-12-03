Atelier pour enfant Couronne de Noël Maison des Métiers d’Art Douains
Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Tarif : gratuit
Début : 2025-12-03 16:00:00
fin : 2025-12-03 17:30:00
2025-12-03
McArthurGlen Paris-Giverny et La boutique GVRNY vous proposent deux ateliers avec la réalisation d’une Couronne de Noël
Participez gratuitement à cet atelier et repartez avec vos créations…
Public À partir de 6 ans .
Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10
